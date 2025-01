Jogo do Madureira x Fluminense no ES terá operação especial de ônibus

Os torcedores que forem assistir à partida entre Madureira e Fluminense, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, no próximo domingo (26), contarão com seis carros extras na porta do estádio ao fim da partida.

O jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca está marcado para começar às 16 horas e deve terminar por volta de 18 horas.

Os veículos estarão à espera dos torcedores para levá-los ao Terminal de Jardim América, em Cariacica. A frota programada para domingo (26) estará funcionando normalmente para auxiliar no transporte dos torcedores até os demais terminais de integração e aos bairros.

A medida visa a auxiliar na dispersão do público após a partida, evitando confusões e aglomerações desnecessárias no entorno do estádio.

Agentes da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo.

As linhas que passam perto do Estádio Estadual Kleber Andrade, no domingo (26):

526 – T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA VASCO DA GAMA/EXPEDITO GARCIA;

531 – T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUÍPE;

535 – T. CARAPINA / T. CAMPO GRANDE VIA T. JARDIM AMÉRICA/SERAFIM DERENZI;

561 – T. JACARAIPE / T. CAMPO GRANDE VIA DANTE MICHELINI/BR 262;

562 – T. LARANJEIRAS / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA;

591 – SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262;

700 – T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ VIA CAMPO GRANDE;

729 – T. ITACIBA / T. CAMPO GRANDE VIA ALTO BOA VISTA/EXP. GARCIA;

731 – T. CAMPO GRANDE / T. JARDIM AMÉRICA VIA VALE ESPERANÇA;

748 – SÃO GERALDO / T. JARDIM AMÉRICA;

753 – RODA D`ÁGUA / T. ITACIBÁ VIA BR 262;

784 – VILA MERLO / T. J. AMERICA – VIA BUBU/CEASA.