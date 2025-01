Jovem é esfaqueado no bairro Monte Belo em Cachoeiro

Um homem, ainda não identificado, foi esfaqueado na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi socorrido com vida para a Santa Casa de Misericórdia. Não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso segue sob investigação, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento e as informações serão passadas posteriormente.

