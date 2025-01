Jovem morre após grave acidente em rodovia no Sul do Espírito Santo

Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na manhã deste domingo (26), na rodovia ES-492, próximo à balança, no sentido da zona rural de Apiacá.

De acordo com a Polícia Militar (PMES) a funcionária de um hospital, que estava em uma ambulância na rodovia, solicitou a presença de uma guarnição no local do acidente. Ao chegarem, os militares encontraram um veículo Palio prata, que havia invadido uma propriedade rural e danificado a cerca de arame.

Próximo ao carro, os militares também encontraram o corpo de um jovem, com ferimento na cabeça. A equipe da ambulância constatou o óbito ainda no local. A Polícia Científica foi acionada.

A identidade da vítima não foi reconhecida até a remoção do corpo.