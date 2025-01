Júnior Gromogol assume a Prefeitura de Presidente Kennedy

Fábio Feliciano de Souza, conhecido como Júnior Gromogol (PSB), será o novo prefeito de Presidente Kennedy no início de 2025.

O vereador, que foi eleito presidente da Câmara Municipal, assumirá a prefeitura conforme determina a lei em caso de vacância do cargo de prefeito. Ele governará até que novas eleições sejam realizadas, garantindo a continuidade administrativa da cidade.

Homem de extrema confiança de Dorlei, Júnior Gromogol é do mesmo partido e foi escolhido com apoio direto do atual prefeito, que participou ativamente da articulação para a eleição da nova mesa diretora da Câmara. Essa parceria reflete o reconhecimento pelo bom trabalho desempenhado por Dorlei durante seu mandato e reforça o alinhamento político entre os dois líderes.

O governo de Júnior promete dar continuidade aos avanços conquistados e à gestão responsável que marcou a administração de Dorlei Fontão, sempre em parceria com a Câmara Municipal no crescimento de Presidente Kennedy.