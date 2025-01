Justiça do Trabalho amplia serviços ofertados em Venda Nova; veja

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17) firmou acordo de cooperação com a Justiça Federal Espírito Santo (JFES) e com a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante para garantir atendimento conjunto na VT de Venda Nova.

Segundo informado pelo órgão, o objetivo é ampliar o acesso à Justiça, oferecendo suporte local, presencial e remoto, aos usuários dos serviços da Justiça Federal.

O documento foi assinado pela presidente do TRT-17, desembargadora Daniele Santa Catarina; pelo diretor do Foro da JFES, juiz federal Rogério Moreira Alves (remotamente); e pelo prefeito de Venda Nova, Dalton Perim.

Também estiveram presentes o secretário-geral judiciário e o secretário-geral da Presidência do TRT-17, Vitorio Bianco e Rodrigo Coelho, respectivamente; o diretor-geral da Justiça Federal no Espírito Santo (JFES), Roger Croce Pinheiro; o presidente da 18ª Subseção da OAB-ES, Francisco Caliman, e o chefe de gabinete do prefeito, Erivelto Uliana.