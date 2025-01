Juventus e Benfica: onde assistir, horário e escalações

Juventus e Benfica vão se enfrentar nesta quarta (29), às 17h. O jogo será pela última rodada da primeira fase da Champions League. O confronto será na Itália. Porém, onde assistir Juventus x Benfica?

O jogo será no Allianz Stadium, em Turim, e será transmitido pela Max (streaming).

Leia também: Vasco x Maricá ao vivo: onde assistir e escalões

Anfitrião do jogo, a Velha Senhora chega em vantagem na disputa, precisando apenas de um empate para se garantir no mata-mata. No momento, a Juventus está na 17ª posição e soma 12 pontos.

Já a equipe de Portugal chega pressionada ao jogo, estando em 21ª na tabela, com 10 pontos conquistados.

Possíveis escalações

JUVENTUS: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Nicolas Gonzalez. Técnico: Thiago Motta.

BENFICA: Trubin; Alexander Bah, António Silva, Tomas Araujo, Otamendi; Aursnes, Florentino, Kökçü; Schjelderup, Pavlidis, Aktürkoğlu. Técnico: Bruno Lage.

Liverpool: Kelleher, Bradley, Endo, Quansah e Tsimikas; Morton, McConnell e Elliott; Chiesa, Darwin e Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Serviço

Partida: Juventus x Benfica

Competição: Champions League 2025

Data: 29/01/2025

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim, na Itália

Transmissão: MAX