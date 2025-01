Vasco x Maricá ao vivo: onde assistir e escalões

Nesta quarta (29), às 19h (horário de Brasília), Vasco e Maricá se enfrentam para definir a liderança do Campeonato Carioca 2025. O confronto é válido pela 6ª rodada. Porém, onde assistir Vasco x Maricá ao vivo?

O jogo será na casa do Vasco, em São Januário, Rio de Janeiro, com transmissão do Sportv e do Premiere (pay-per-view).

Em sua última partida na competição estadual, o Vasco venceu a Portuguesa-RJ, com uma goleada de 4 a 1. Atualmente, o cruzmaltino ocupa a 3ª posição no Carioca, com nove pontos.

Já o Maricá, a grande surpresa do campeonato, está invicto e em primeiro lugar. São cinco vitórias e três empates, contabilizando 11 pontos conquistados. O último confronto do Maricá foi contra o Sampaio Corrêa, num jogo disputado que terminou em empate.

Possíveis escalações

Vasco (Fábio Carille): Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Jair, Tchê Tchê, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti.

Maricá (Reinaldo): Dida; Magno, Mizael Monteiro, Felipe Carvalho, João Victor; Ramon, Bezerro, Gutemberg, Walber; Denilson e Jefferson