Kennedy traça estratégias para garantir segurança durante o verão 2025

O prefeito interino de Presidente Kennedy, Fábio Feliciano de Oliveira, conhecido como Júnior de Gromogol, realizou uma reunião com representantes das principais forças de segurança locais e regionais nesta terça-feira (14).

O encontro teve como objetivo o planejamento de estratégias para garantir a segurança pública durante o Verão e o Carnaval 2025, períodos de grande movimentação no município.

Durante a reunião, foram debatidas ações conjuntas entre a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. O foco principal será o reforço da segurança nos litorais de Marobá e Neves, que atraem um elevado número de turistas nesses períodos. Entre as medidas propostas estão o aumento do patrulhamento ostensivo, a ampliação das ações preventivas e a implementação de um esquema de segurança integrado entre os órgãos.

Outro ponto importante discutido foi a melhoria e ajustes no sistema de videomonitoramento do município para oferecer maior suporte às operações de segurança. Também foram levantadas demandas por melhorias na estrutura física utilizada pelas forças de segurança, incluindo a manutenção e ampliação de prédios públicos.

A Polícia Militar anunciou que intensificará as ações ostensivas em todo o município, com foco especial nas regiões litorâneas e em áreas de maior vulnerabilidade. A Guarda Civil Municipal atuará em apoio a essas ações.

Além do prefeito Júnior de Gromogol, estiveram presentes na reunião o coronel Almir Alves Barbosa da Cruz, do Comando de Polícia Ostensiva Sul (CPO Sul), o major Nério Pereira da Silva Filho (9ª Companhia Independente de Polícia Militar – Presidente Kennedy, Marataízes, Itapemirim e Rio Novo do Sul), Subtenente Edimar Ferreira Pontes, comandante do DPM Presidente Kennedy, delegado de polícia de Presidente Kennedy, José Augusto Militão Guedes Júnior, além de vereadores e secretários municipais.

“Nosso compromisso é garantir a tranquilidade e o bem-estar de todos que frequentam Presidente Kennedy, seja para morar, trabalhar ou aproveitar nossas praias. Com a união das forças de segurança, avançaremos ainda mais nesse sentido”, destacou o prefeito interino Júnior de Gromogol.