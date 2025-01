Lorena Vasques é nomeada para subsecretaria no Governo do Estado

A ex-secretária de Obras de Cachoeiro, que terminou em terceiro lugar nas eleições municipais para a prefeitura da capital secreta, foi nomeada pelo governador Renato Casagrande (PSB) como subsecretária de Estado de Infraestrutura Rodoviária.

O cargo é ligado a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), chefiada pelo secretário Fábio Damasceno.

Segundo informações do Portal da Transparência, na função, Lorena Vasques deve receber cerca de R$ 16.1160,85.

Além de ter sido secretária de Obras, a subsecretária também já chefiou as secretarias de Administração e de Manutenção e Serviços Urbanos de Cachoeiro.

