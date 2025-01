Mais 6 cachoeirenses serão sorteados na promoção Sorte na Conta BRK

Mais seis cachoeirenses serão premiados no terceiro sorteio da promoção Sorte na Conta BRK. Os ganhadores serão conhecidos na próxima segunda-feira (13), contemplando os clientes da concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto do município que pagam as faturas por Pix com cinco prêmios de R$ 100,00 e uma Alexa. Além disso, eles concorrem nacionalmente a um carro zero quilômetro.

Para participar, é necessário registrar os comprovantes de pagamento via Pix no site da promoção (sortenacontabrk.com.br). Cada pagamento registrado resulta em um número da sorte. Serão cinco sorteios ao todo, até março, premiando 393 pessoas em todo o país.

O gerente Comercial da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Flavio Galindo, ressalta que o sorteio é realizado com total transparência, com apuração e auditoria dos dados dos participantes, conforme o regulamento da promoção e os números da sorte extraídos da Loteria Federal. “A campanha incentiva o uso do Pix para o pagamento das contas, que é um método seguro e prático, e ainda premia os clientes de todo o Brasil”, afirma.

Para mais informações, basta acessar o regulamento no site da promoção: sortenacontabrk.com.br.

Como participar:

1- Pague sua fatura com PIX – Use o QR Code na fatura, no site Minha BRK ou no aplicativo Minha BRK.

2- Cadastre-se – Faça o seu cadastro na promoção (sortenacontabrk.com.br), seguindo os passos e informações solicitadas.

3- Receba o número da sorte – Inclua o comprovante de pagamento e receba o número da sorte.

4- Pronto! – Você já está concorrendo à promoção “Sorte na Conta BRK”.