Matrículas para práticas esportivas estão abertas em Muqui

A Prefeitura de Muqui abriu as matrículas para o projeto Campeões de Futuro.

As atividades são destinadas aos estudantes do município. Eles que podem escolher entre as modalidades de futebol, futsal e ginástica rítmica. As inscrições estarão disponíveis até o dia 21 de fevereiro.

Leia também: Sabalenka avança à final do Australian Open em busca do tricampeonato

Para se inscrever, é necessário entregar a ficha de inscrição preenchida, a declaração escolar, uma foto 3×4, uma cópia do CPF do aluno e as cópias dos documentos dos pais ou responsáveis.

Além disso, os alunos que já participam do projeto precisam renovar a matrícula. Para isso, é preciso apresentar uma declaração da Unidade Escolar que comprove a matrícula do estudante em 2025.

Para mais informações, os interessados podem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada na Antiga Estação Ferroviária, das 8h às 16h. Também é possível entrar em contato pelo telefone (28) 99919-3993.