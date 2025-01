Meteorologia: Incaper moderniza serviços no ES

Ao longo de 2024, investimentos potencializaram a entrega de diversos serviços do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prestados à sociedade no Estado. Nesse caso, em específico, no que se refere à Coordenação de Meteorologia do Incaper (CMET), investimentos já realizados e outros por vir garantem entregas à sociedade por meio da tecnologia e difusão de conhecimento.

