Mimoso do Sul: Defesa Civil faz interdição no Morro da Assembleia

O grande volume de chuva que caiu sobre a cidade de Mimoso do Sul, entre esta terça (7) e quarta-feira (8), provocou o encharcamento do solo em diversas localidades.

O temporal ainda comprometeu a estrutura de um muro que corta a principal via de acesso de moradores no Morro da Assembleia.

A Defesa Civil esteve na localidade e após vistoria interditou a estrutura. A recomendação é de que se estiver chovendo não deve-se passar pelo local.

Além disso, também interditou completamente o acesso ao Morro do Cristo e pediu para que a população se mantenha atenta e em caso de emergência entre em contato por meio do (28) 98112-0828.

