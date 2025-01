Mistério! Homem sai para trabalhar e é encontrado morto no ES

Um homem, de 35 anos, foi encontrado morto, na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Porto Belo, em Cariacica, no Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), uma guarnição deslocou-se até a localidade, após chamado para atender uma ocorrência de homicídio por arma branca.

Populares relataram que um homem havia sido encontrado caído no chão, ensanguentado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da vítima.

Familiares do homem ainda disseram que ele havia saído para trabalhar e foi encontrado caído com marcas de cortes e lesões na cabeça. A perícia foi acionada. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.