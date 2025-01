Moradora grava vídeo revoltada com a BRK após esgoto invadir sua casa

Imagina se todas as vezes que chover o esgoto de sua casa retornasse e alagasse os cômodos com excrementos fecais. Bom, isso é o fato que um morador do bairro Otton Marins, em Cachoeiro de Itapemirim, relatou que está vivenciando diariamente.

Fernando Mathiello Noé de Freitas Domingos, mora na rua José Dias Lobato, com a esposa, Jamile Ferreira Almeida e três crianças, uma de 11 meses, outras de 4 e 6 anos.

O auxiliar fotovoltaico afirma que há um mês está sofrendo com o retorno da água do esgoto e todas as vezes que chove, ele e a esposa têm que ficar tirando água com o balde para que os demais cômodos da residência não fiquem alagados.

“Eu tive que quebrar a frente da minha casa, onde fica meu banheiro, e fazer uma valeta. No desespero, quebrei os pisos, para não molhar minha casa, meus móveis. Estou privado, não podendo sair de casa. Todas as vezes que chego em casa, não tenho paz, está chovendo, eu tenho que ficar tirando água”, relata o morador.

Fernando conta que por vezes entrou em contato com a equipe da BRK, inclusive obtendo número de protocolo dos atendimentos. Uma equipe chegou a ir em sua casa, porém, não solucionaram o problema.

Na última semana, após um forte temporal, a casa de Fernando e Jamile voltou a ficar cheia de água de esgoto. Irada, a moradora gravou um vídeo revoltada com o descaso da empresa. (veja o vídeo no fim da matéria).

O que diz a BRK?

O portal AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a empresa BRK, que informou, por meio de nota, que uma equipe de manutenção esteve no local no último sábado (11), ficando constatado que o relatado está relacionado à rede interna do imóvel.

O cliente acompanhou o trabalho da vistoria técnica e foi devidamente orientado sobre como proceder para solucionar o problema.

A concessionária ainda ressaltou que, em caso de registros ou dúvidas sobre os serviços de abastecimento de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, a população pode entrar em contato por meio do telefone gratuito 0800 771 0001, que funciona 24 horas por dia.

Veja o vídeo:

Imagens: Fernando Mathiello