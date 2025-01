ES-185 deverá ser interditada por até 60 dias no Sul do ES

As fortes chuvas que atingiram a região do Caparaó nos últimos dias danificou parte da rodovia ES-185. Na sexta-feira (10), parte da via cedeu, abrindo uma enorme cratera na pista, que fica próximo ao “Lar dos Velhinhos”, no município de Iúna.

Na manhã desta segunda-feira (13), o coordenador da Defesa Civil de Iúna, Manoel Gomes, informou ao portal AQUINOTICIAS.COM que a rodovia deverá ser interditada por até 60 dias. A recuperação da rodovia é de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), que já atua no local.

Rotas alternativas

Para quem deseja acessar o município de Iúna, as rotas alternativas é por Irupi ou Cachoeiro de Itapemirim.

“Quem sai de Iúna para acessar a BR 262, ou quem vem de Minas Gerais, a opção é passar por Irupi. Quem vem de Vitória para Iúna, o melhor trajeto é passar por Cachoeiro. Quem estiver em Ibatiba pode passar por Irupi para chegar em Iúna”, ressaltou Manoel.