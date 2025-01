Mudança no tempo? Confira como será a quinta-feira (23) no ES

Nesta quinta-feira (23), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida no litoral norte durante a madrugada e a manhã, com predomínio de tempo aberto nos demais períodos.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, a partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade provocam trovoadas isoladas nas regiões Sul e Serrana, próximas à divisa com Minas Gerais.

Nas demais áreas do estado, o tempo segue aberto e quente, sem previsão de chuva. Os ventos sopram com intensidade moderada ao longo do litoral.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 36 °C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e calor até o final da manhã. À tarde, previsão de trovoadas isoladas nas proximidades do Caparaó. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 38 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens e calor até o final da manhã. Previsão de trovoadas isoladas à tarde nas áreas próximas ao Caparaó. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 36 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Nordeste, chuva rápida no litoral durante a madrugada e a manhã, com tempo aberto nos demais horários. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.