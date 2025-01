Mulher é brutalmente agredida em cidade no Sul do ES

Uma mulher foi brutalmente agredida pelo companheiro, neste domingo (12), no município de Muqui, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), o fato ocorreu na rua Mina Lobato Fraga, s/n, bairro Entre Morros.

Em depoimento aos policiais, a vítima relatou que o seu companheiro a agrediu com socos na região da cabeça e braços, além de chutes nas pernas. As agressões ocorreram dentro da residência do casal e, segundo a mulher, teriam sido motivadas porque o homem ficou irritado com o fato de ela estar de repouso há alguns dias em razão de uma suspeita de dengue.

O suspeito estava embriagado. A vítima ainda afirma que não é a primeira vez que ele comete agressões após consumir bebida alcoólica. O agressor foi conduzido para Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

Apesar de estar com hematomas em um dos braços, a vítima afirmou que não precisava de atendimento médico.