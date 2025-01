Mulher tem partes íntimas esfaqueadas por companheiro no ES

Foi preso o homem que esfaqueou as partes íntimas de uma mulher, no bairro Parque das Gaivotas, na região de Nova Almeida, na Serra.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura no Sul do ES abre seleção para mais de 300 vagas

Neste domingo (5), a Polícia Civil informou que o suspeito, de 46 anos, foi conduzido à Delegacia Regional da Serra e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Em seguida, o acusado seguiu para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

O crime ocorreu na última sexta-feira (3). Testemunhas relatam que a vítima foi esfaqueada pelo companheiro após uma discussão. A mulher foi socorrida, mas não há informações sobre o seu estado de saúde.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui