Muniz Freire foi o município do ES onde mais choveu nas últimas 24 horas

Choveu quase 86 milímetros nas últimas 24 horas no município de Muniz Freire, no Sul do Estado. Na cidade, foram registrados 85,8 mm. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (7), em um boletim extraordinário emitido pela Defesa Civil Estadual.

O boletim divulgado destaca os acumulados de chuva nas últimas 24 horas e lista 26 cidades que tiveram os maiores volumes entre os municípios capixabas.

Veja a lista: Vídeo | Temporal causa alagamentos e deixa desalojados em Venda Nova

Confira a lista dos municípios onde mais choveu no ES:

A chuva que começou no final da tarde desta segunda-feira, invadiu casas, derrubou barrancos e transformou ruas em verdadeiros rios.

Em vídeos encaminhados por moradores, é possível ver a força da enxurrada arrancando paralelepípedos em uma rua no centro da cidade. Parte de uma encosta no final de outra rua também cedeu, colocando em risco residências e um poste de iluminação pública. Além disso, três casas foram tomadas pela água da chuva.

Segundo divulgado pelo COMPDEC, oito pessoas estão desalojadas, as famílias foram realocadas para a casa de familiares e estão sendo assistidas pela equipe da Secretaria de Assistência do município.

Novo alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET) publicou na amanhã desta terça-feira (7) um novo alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo. O alerta segue até as 10 horas de quarta-feira (8).

A previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199, ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.