Muqui decreta estado de calamidade pública administrativa e financeira

A Prefeitura de Muqui, no Sul do Espírito Santo, decretou nesta sexta-feira (17) estado de calamidade pública administrativa e financeira no âmbito do poder Executivo municipal.

Segundo nota divulgada pela atual gestão do prefeito Sérgio Luiz Anequim, popularmente conhecido como Camarão (PL), a medida tem “fins de adequação e regularização da Administração Pública Municipal à nova realidade financeira, bem como, organização e fechamento das contas do exercício de 2024 para que se tenha a real situação do Município”.

Leia Também: Casagrande entrega obras de infraestrutura do Polo Industrial de Piúma

O decreto ainda determina a “paralisação do atendimento ao público dos setores da Secretaria de Administração e Finanças, com exceção dos setores de Protocolo, Tributação e NAC”.

Além disso, outras medidas descritas no decreto serão implementadas.

A reportagem entrou em contato com o prefeito eleito de Muqui, Camarão, que informou que estava fora da cidade e na próxima semana irá se pronunciar diante dos fatos encontrados pela gestão do seu antecessor, Hélio Carlos Ribeiro Cândido, conhecido como Cacalo (PSB).