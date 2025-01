Muqui: enxurradas arrancam calçamentos e provocam estragos

O município de Muqui, no Sul do Espírito Santo, teve ruas e estradas danificadas pelas chuvas intensas que caíram na região na noite desta quarta (8) e madrugada de quinta-feira (9).

Entre as localidades mais afetadas, segundo a Defesa Civil municipal, está a rua Joaquim Fortunato. Os calçamentos foram arrancados pela força das enxurradas. Além disso, muros e várias estradas rurais também foram danificadas.

LEIA TAMBÉM: Detran orienta sobre veículos que perderam a placa nas chuvas no ES

“Já estamos a todo vapor para recuperar os estragos causados pela chuva de ontem. Sabemos que a demanda é grande e, com a limitação de maquinário, estamos enfrentando dificuldades para atender a todos rapidamente, mas queremos reforçar: não vamos parar até chegar a cada um que precisa de ajuda!”, afirmou o prefeito Camarão (PL).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui