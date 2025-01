Muqui: mulher é agredida com golpes de facão em confraternização

Uma mulher foi agredida com golpes de facão, neste sábado (25), no município de Muqui, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), a ocorrência de lesão corporal foi registrada no Hospital Maternidade Aloísio Filgueira, localizado em Boa Esperança.

LEIA TAMBÉM: Jovem morre após grave acidente em rodovia no Sul do Espírito Santo

O relato da vítima

No hospital, a vítima relatou que o incidente ocorreu durante uma confraternização, após uma discussão entre o seu ex-marido e o padrasto dele.

Segundo a vítima, o padrasto do homem pegou um facão e o atacou. Na tentativa de proteger o seu ex-marido, ela acabou sendo atingida no braço esquerdo, sofrendo um corte profundo na região.

A vítima também relatou ter recebido vários socos antes que o agressor fugisse para uma área de mata.

Atendimento e estado da vítima

A mulher foi atendida no hospital e, após o tratamento, liberada para retornar à sua residência. Os policiais observaram que a vítima apresentava sinais de embriaguez, como fala arrastada, olhos vermelhos e odor etílico.

Medidas e orientações

Após alta médica, a PM orientou a vítima a procurar uma delegacia local para registrar um boletim de ocorrência e tomar as medidas legais cabíveis. Até o momento, o agressor permanece foragido, e as autoridades investigam o caso.