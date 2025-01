NFL: Chiefs chegam ao Super Bowl em busca do tricampeonato inédito

Os fãs do futebol americano foram dormir com um sorriso de satisfação na noite desse domingo (26). Independente de qual seja o time do coração, os amantes do esporte puderam apreciar mais um clássico de rivalidade entre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills.

A partida aconteceu no GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City. Os dois times, desta vez, batalharam pela vaga da Conferência Americana (AFC) no Super Bowl LIX.

De acordo com o GE, os Chiefs ganharam pela quarta vez, nos últimos cinco anos, do Bills, nos playoffs. Dessa vez, a vitória por 32 a 29 valeu a classificação para o Super Bowl, pela terceira vez seguida. Com isso, o Kansas City pode conquistar o primeiro tricampeonato consecutivo da história do Super Bowl quando enfrentar o Philadelphia Eagles, no dia 9 de fevereiro, em Nova Orleans.

Essa foi a 17ª vitória seguida dos Chiefs em partidas decididas por apenas uma posse de bola. Agora, a dinastia de Kansas City pode escrever mais um capítulo histórico da NFL contra os Eagles, mesmo adversário do título de 2022-23.

O Philadelphia se classificou ao seu segundo Super Bowl com um massacre contra o Washington Commanders, 55 a 23, na final da Conferência Nacional (NFC).