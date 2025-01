‘Nosferauto’ nos cinemas de Cachoeiro; confira a programação completa

Para os amantes de terror, ‘Nosferauto’ chega aos cinemas de Cachoeiro. O conto cinematográfico gótico fala sobre a obsessão entre uma jovem mulher amedrontada e o aterrorizante vampiro apaixonado por ela.

Em mais uma adaptação do clássico Nosferatu, filme mudo de 1922, seguimos o vampiro Conde Orlok – Inspirado em ?Drácula? – que quer comprar uma casa na Alemanha, mas acaba se apaixonando pela esposa do corretor de imóveis. Classificação indicativa 16 Anos. Contém conteúdo sexual, drogas lícitas, violência.

Mas atenção! Os cinemas de Cachoeiro também preparam uma programação com filmes para toda a família. Confira abaixo a lista completa!

Sala 01

O Auto da Compadecida 2 (2D)

Sala 02

Mufasa: O Rei Leão (3D)

Sala 03

Sonic 3: O Filme (2D)

Sala 04

Moana 2 (2D)

Nosferauto (2D)

Sala 01

Moana 2 (2D)

O Auto da Compadecida 2 (2D)

Sala 02

Mufasa: O Rei Leão 3D

Sala 03

Sonic 3: O Filme (2D)

