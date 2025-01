Nossa Bolsa: programa muda vida de família no Espírito Santo

O acesso à educação pode transformar realidades. Scarlaty Batista é uma prova viva disso.

Ela conseguiu ingressar na Faculdade de Direito de Vitória (FDV) através do Programa Nossa Bolsa, uma parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) com a Secretaria da Educação (Sedu).

O programa oferece bolsas integrais para graduação, com 100% das mensalidades dos cursos custeados pelo Governo do Estado.

Aos 31 anos, Scarlaty está cursando o 6º período de Direito, e trabalha em um grande escritório de advocacia. A moradora de Cascata, na Serra, celebra uma nova fase de vida junto com o filho – motivo principal do retorno aos estudos.

“Tenho acesso a uma realidade totalmente diferente da que conhecia, na qual tenho aprendido e também contribuído com meus conhecimentos. Estou muito feliz por estar reescrevendo a minha história e por poder oferecer ao meu filho uma condição de vida melhor. O programa Nossa Bolsa foi o grande responsável por promover, em minha vida, a inclusão, desenvolvimento social e educacional por meio do conhecimento”, frisou a universitária.

No entanto, o caminho até chegar neste momento não foi nada fácil. Para Scarlaty Batista, sua condição de mulher negra e chefe de família trouxeram ainda mais dificuldades na jornada, que só foram superadas graças à sua força de vontade e crença na mudança por meio da educação.

“Sei que desde sempre nós (mães negras) enfrentamos desafios diários. Mas acredito que, por meio dos estudos, muitas de nós conseguimos superar as adversidades, por isso persisti. Tentei ingressar na Ufes por meio de outro programa, mas foi o Nossa Bolsa que, de fato, abriu as portas para as oportunidades que eu tanto almejava” afirmou Scarlaty.



O que é o Programa Nossa Bolsa?

O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em cursos de graduação ofertados por instituições privadas e é destinado aos capixabas que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino ou em escolas privadas, na condição de bolsistas integrais.

O Programa integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES.

Em 2025, o Nossa Bolsa oferece mil bolsas integrais. Ao todo, são 40 opções de cursos disponíveis distribuídas em 29 instituições de ensino localizadas em 14 municípios capixabas.

Um investimento de aproximadamente R$ 46 milhões para custear os cursos de graduação que duram, em média, cinco anos. O valor é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Sedu.

“Este é um programa prioritário para o Governo Estadual, porque dá a oportunidade de pessoas transformarem suas vidas por meio do estudo. O acesso ao Ensino Superior pode mudar perspectivas de vida e permitir que se construa um futuro melhor, de mais inclusão para os capixabas”, destacou o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão.

Fonte: Governo do Espírito Santo