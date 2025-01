Novo Centro de Formação dos Profissionais da Educação inaugurado no ES

Nessa segunda (27), o Governo do Estado inaugurou o novo prédio do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefope), em Vitória.

A instalação visa aprimorar a implementação de políticas estaduais de formação continuada, destinadas aos profissionais da educação das redes públicas municipais e estadual. O espaço conta com salas adaptadas, tecnologia de ponta e ambientes colaborativos.

O governador do Estado, Renato Casagrande destacou que o Centro de Formação simboliza a entrega de uma infraestrutura moderna. Ele acrescentou, ainda, é a consolidação de um projeto que coloca a educação no centro das políticas públicas.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, frisou que o espaço é fruto de um investimento de aproximadamente R$ 400 mil.

“Acreditamos que investir na formação dos professores é investir no futuro do Espírito Santo. Nosso compromisso é oferecer uma educação pública de excelência, que inspire e prepare nossas crianças e jovens”, afirmou.

