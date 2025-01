Novo roteiro de ônibus em Ubu e Parati começa sábado (1º)

Começa no sábado (1º) o novo roteiro de ônibus em Ubu e Parati. O trajeto foi decidido após reuniões da Prefeitura de Anchieta com as associações de moradores das comunidades.

Os novos roteiros foram pensados para facilitar o embarque e o desembarque de passageiros, de modo a garantir um serviço ágil e sem transtornos para os usuários locais.

De acordo com a Prefeitura, as rotas já foram testadas e aprovadas pelos moradores em momentos anteriores – durante os serviços de revitalização da Orla de Ubu.

No trajeto mantiveram, ao menos, dois pontos de embarque e desembarque para os bairros de Parati e Ubu, conforme os croquis de mapa:

Pontos de ônibus:

1) Quadra de Parati

2) ETA de UBU da Cesan (Parati)

3) Praça Luiz Celso de Azevedo (Ubu)

4) Entroncamento das Ruas C e D (Ubu)

Período

O novo roteiro vai vigorar aos sábados e domingos de fevereiro e vai se estender até o período de festividades do Carnaval 2025, no começo de março.

As reuniões de definição aconteceram desde o início do ano, com participação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, da Secretaria de Governo, da Guarda Civil Municipal, do Procon Municipal, das Associações Comunitárias de Parati e de Ubu e das empresas de transporte coletivo intermunicipais.