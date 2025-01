Novo Zé Gotinha vai auxiliar em estratégias de vacinação em todo ES

Um novo Zé Gotinha, mais moderno e divertido, chega à Secretaria da Saúde (Sesa) para auxiliar nas estratégias de vacinação no Espírito Santo a partir de 2025. Adquirido pelo Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (PEI), o personagem já conta com uma agenda cheia de compromissos para este ano.

Leia também: Cidades do ES recebem novas Unidades Básicas de Saúde

Ao todo foram adquiridas 24 fantasias que serão distribuídas entre o PEI, as Superintendências de Saúde Norte, Sul, Central e Metropolitana e os municípios que se destacaram na imunização de rotina em 2024. A compra foi realizada por meio de recurso federal de Portaria do Ministério da Saúde destinada aos estados para aquisição de materiais para as ações de multivacinação.

“A presença da figura icônica do Zé Gotinha em campanhas de vacinação é um fenômeno que transcende o simples uso de um personagem. A mascote se tornou um símbolo associado à promoção da saúde, especificamente à vacinação e a mobilização do público”, explicou a coordenadora do PEI, Danielle Grillo.

‘Zé Gotinha nas escola’

Para este ano que se inicia, as novas fantasias já têm compromissos, como participação de ações extramuros a serem realizadas pelos municípios e também no importante auxílio na ampliação do Projeto ‘Zé Gotinha nas Escolas’ a mais municípios.

Iniciado em março do ano passado, o projeto atuou em escolas da rede pública da cidade de Vitória, alcançando alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, com faixa etária de 04 a 14 anos. Ele visa promover atividades para crianças e adolescentes a partir da educação em saúde, visando à promoção do pensamento crítico reflexivo e levando à consciência vacinal no ambiente escolar, junto ao reforço simbólico do personagem Zé Gotinha.

“A presença do Zé Gotinha nas escolas ajuda a reduzir o medo e a resistência às vacinas, contribuindo para a formação de uma cultura de cuidado com a saúde desde a infância. E nada melhor que darmos continuidade e ampliar o projeto com um novo Zé Gotinha, mais moderno e semelhante ao personagem original”, reforçou Danielle Grillo.

A coordenadora do PEI lembrou ainda que o ano de 2024 foi muito importante para a vacinação capixaba, com o alcance, ainda que parcial, da cobertura vacinal de quatro dos 10 imunizantes prioritários do calendário da criança.

Além das fantasias, foram adquiridas também mil unidades, por meio do mesmo processo, dos famosos broches (pins) do personagem. Os broches foram personalizados para ganhar uma identidade capixaba com a presença da bandeira do Estado.

Distribuição das fantasias do ‘Zé Gotinha’

Das 24 fantasias do Zé Gotinha adquiridas para auxiliar nas estratégias de vacinação em todo Estado, duas serão destinadas ao Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (PEI), e uma para cada Superintendência de Saúde.

As demais 18 fantasias serão entregues aos municípios que se destacaram no ano de 2024 nos índices de cobertura de vacinação das doses de rotina. “Estamos organizando os critérios a serem utilizados junto às Superintendências”, explicou Danielle Grillo.