O retorno! Euclério irá sair do MDB e retornar ao União Brasil

Euclério Sampaio, prefeito reeleito em Cariacica, irá retornar ao União Brasil, partido que havia deixado para se filiar ao MDB.

O chefe do Executivo, que recentemente passou por um transplante renal, recebeu, na última semana, ainda no hospital, a visita do governador Renato Casagrande (PSB) e do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

Na ocasião da visita do governador e do vice, Euclério afirmou que haviam conversado muito sobre o cenário político estadual.

A informação sobre o retorno de Euclério ao União Brasil foi divulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, na tarde desta quarta-feira (22), por meio de suas redes sociais.

“Atendendo a um convite meu e do presidente nacional, o prefeito Euclério Sampaio retornará ao partido, assumindo um papel crucial na Executiva Estadual do ES”, declarou.

Marcelo cumpre agenda em Brasília ao lado de Casagrande e Ferraço, onde se encontraram com o presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda.

Onde está Rigoni?

Segundo fontes, no início do mês de fevereiro, a Executiva Nacional do União Brasil fará uma intervenção estadual no partido, na qual Marcelo Santos poderá assumir a sonhada presidência da sigla no Espírito Santo, hoje liderada por Felipe Rigoni, atual secretário de Meio Ambiente do Estado.