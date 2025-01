OAB-ES libera acesso a toda advocacia em salas de apoio no Estado

Em um gesto de cuidado com toda a advocacia capixaba, a presidente da OAB-ES, Érica Neves, anunciou, nesta terça-feira (21), que as salas de apoio da Ordem estarão abertas para todos os advogados e que não existe mais a restrição financeira imposta até dezembro de 2024.

A medida visa assegurar que todos os profissionais possam acessar os ambientes da OAB e reforça o compromisso da OAB-ES com o respeito ao profissional, sem constrangimentos ou punições que atrapalhem o exercício da profissão.

Essa iniciativa acompanha o retorno do recesso forense, que será encerrado nesta terça-feira (21), quando os prazos processuais e audiências serão retomados.

A presidente destacou que a OAB-ES não pode, de forma nenhuma, constranger ilicitamente advogados visando forçar pagamento e que, em caso de atrasos financeiros, estes merecem ser buscados na forma legal.

“Ao garantir o acesso pleno às nossas salas para todos os advogados, a OAB-ES retoma suas raízes em estar ao lado da advocacia, mesmo em situações complicadas que, por vezes, os profissionais estejam passando. E, justamente com esta postura, pode contribuir para a retomada da regularidade com a anuidade, e não o contrário”, destacou Érica Neves.

A OAB-ES possui 91 salas de apoio distribuídas pela região metropolitana e pelo interior do Estado. Como o próprio nome sugere, esses espaços oferecem suporte essencial para que os advogados possam realizar atividades fora do escritório, como peticionar, consultar processos e realizar outros serviços profissionais.

Essas salas estão equipadas com computadores, internet, impressora, Wi-Fi e água, proporcionando um ambiente funcional e confortável para os profissionais. A estrutura é fundamental no cotidiano da advocacia, especialmente para os advogados que frequentemente realizam trabalhos presenciais em fóruns e tribunais. Além disso, servem como um ponto de apoio crucial para jovens advogados, que, muitas vezes, ainda não possuem um escritório próprio.

