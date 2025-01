​Obras da Unidade de Saúde do bairro Boa Vista avançam em Apiacá

A nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Boa Vista, em Apiacá, está em fase final de construção e já encanta pelo cuidado e dedicação empregados na obra. Segundo a equipe de engenharia responsável, a previsão é que a unidade seja concluída e entregue à população entre o final de março e o início de abril.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Zanardi, demonstrou grande entusiasmo com a proximidade da inauguração. “Com essa unidade, vamos oferecer mais saúde para o povo, com a qualidade que Apiacá merece”, destacou Flávia.

Essa nova estrutura será um marco importante para a saúde pública do município, garantindo atendimento mais eficiente e humanizado para a comunidade. “A Prefeitura segue empenhada em realizar obras que beneficiem diretamente a população, reafirmando o compromisso de transformar Apiacá em um lugar cada vez melhor para se viver”, disse Márcio Keres.

