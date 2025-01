Cidade do ES traz mais de 20 atrações neste fim de semana

O Verão 2025 de Linhares é para todos. E para todos os ritmos e gostos musicais. A Prefeitura de Linhares, por meio da secretaria municipal de Cultura e Turismo, divulgou a programação completa para o fim de semana nas praias do município.

São mais de 20 atrações além dos tradicionais palco 360º na Tenda Nice Avanza, em Pontal, o Fanfarra em Povoação e o Trio Fubica em Regência. A atração nacional Tomate se apresenta em Pontal no sábado (18) às 21 horas no palco principal de shows.

Equipes da Guarda Civil Municipal atuam 24 horas junto aos agentes da Polícia Militar nas três praias. Foram instaladas câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos dos três balneários. Os agentes de trânsito também realizam blitzes na entrada e saída das praias.

Para garantir a segurança dos banhistas, 40 guarda-vidas estão a postos. São 30 profissionais atuando em Pontal do Ipiranga; 6 (seis) em Regência e 4 (quatro) em Povoação.

As unidades de saúde dos balneários também estão atuando em regime de plantão 24 horas nos fins de semana e com ambulâncias à disposição para a remoção de pacientes em possíveis ocorrências de casos mais graves.

Lixeiras também foram instaladas e distribuídas nas principais avenidas dos balneários e também próximas às praias. A orientação é que a população acondicione o lixo de forma correta e leve uma sacola para a praia para descartar os resíduos produzidos.

Pontal do Ipiranga

Sexta-feira (17)

19h – D’Kebrada (palco 360º)

21h – Swing Bom (trio elétrico)

23h10min – Dj Igor Lemos (palco)

0h – Afrozumba (palco)

Sábado (18)

16h – DJ Laura Murad (Corona Praia Sunset)

16h – Aeróbica com Professor Bruno Maia (palco 360º)

18h – Diego Rodrigues(Palco 360º)

20h – Dj Laura Murad (palco principal)

21h – Tomate – atração nacional – (palco principal)

23h – Ricardinho da Bahia – atração nacional – trio elétrico

01h – Dj Laura Murad (palco principal)

Domingo (12)

18h – 100 Limites (Palco 360º)



Povoação

Sexta-feira (17)

19h – Fanfarra pelas ruas da vila

22h – Bruna Lima

0h – Thi

Sábado (18)

19h – Fanfarra pelas ruas da vila

22h – Carol Gava

0h – Projeto X

Domingo (19)

17h – Fanfarra pelas ruas da vila

Regência

Sexta-feira (17)

19h – Fubica pelas ruas da vila

22h – Alex Salles

0h – Quebra e Samba

Sábado (18)

15h – Fubica

22h – Dread Brother

0h – Leonan

Domingo (19)

17h – Fubica pelas ruas da vila

