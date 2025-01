Ônibus de turismo que saiu do RJ pega fogo no Espírito Santo

Um ônibus de turismo que saiu do Rio de Janeiro pegou fogo, na manhã desta sexta-feira (17), no bairro Maruípe, em Vitória.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), uma guarnição foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros em uma ocorrência de incêndio.

LEIA TAMBÉM: Seguem abertas as inscrições para cursos na área de cafeicultura

“No local, o motorista disse que chegou no Espírito Santo hoje e se hospedou em uma pousada, soube do incêndio e acionou os bombeiros”, informou a PM.

A polícia ainda destaca que não foi possível saber se foi ato criminoso ou pane elétrica.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar realizaram o combate e debelaram o fogo, que consumiu totalmente o ônibus. Não houve feridos. Como o responsável suspeita de incêndio provocado por ação humana, a Polícia Científica foi acionada para realização de perícia.

O que diz a perícia

A Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia criminal foi acionada na tarde dessa sexta-feira (17), por volta de 12h30, para uma ocorrência de suposto incêndio criminoso, em um ônibus localizado no bairro Maruípe, em Vitória. A perícia foi realizada e o prazo para conclusão do laudo é de 10 dias, prorrogáveis, mediante solicitação do perito, conforme determinação Código de Processo Penal.