Oportunidade imperdível para conhecer ponto turístico em Itapemirim

Os aventureiros de plantão já podem se preparar para a 2ª subida do mês ao Monte Aghá, em Itapemirim.

Essa é uma oportunidade ideal para quem deseja sair da rotina e explorar um dos pontos turísticos mais importantes da região. A subida acontecerá no primeiro domingo de fevereiro, dia 2.

Para participar, basta dirigir-se à Secretaria de Meio Ambiente de Itapemirim (Semma) ou entrar em contato pelo telefone (28) 99900-1536.

Os participantes deverão se reunir em um dos pontos de encontro: Praça Domingos José Martins (Vila), Praça de Itaoca ou Praça de Itaipava, a partir das 2h30. Além disso, a Prefeitura garantirá transporte gratuito para facilitar o deslocamento.

A atividade é aberta a todos e oferece um trajeto tranquilo. Por fim, os participantes poderão desfrutar de uma experiência única, com uma das vistas mais deslumbrantes da região.

