Oportunidade: Sejus abre processo seletivo; confira os detalhes

A Secretaria da Justiça (Sejus) está com processos seletivos em aberto para a contratação de Engenheiro Civil Estrutural, Engenheiro Eletricista e Técnicos em Edificações. As vagas são destinadas ao Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (Moderniza-ES), que prevê a construção de novos presídios no Estado.

Para a inscrição no cargo de Engenheiro Civil Estrutural, os candidatos devem fazer a inscrição, que teve o prazo prorrogado até o dia 05 de fevereiro. Para a função de Engenheiro Eletricista, as inscrições serão até o dia 10 de fevereiro. Ambos os cargos tem remuneração de R$ 15.877,29 e carga horária de 40 horas semanais. Já para o cargo de Técnico em Edificações, as inscrições podem ser feitas até o dia 13 de fevereiro, e a remuneração é de R$ 6.500,00, com carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados podem obter mais informações sobre os três processos seletivos por meio do site da Secretaria da Justiça (www.sejus.es.gov.br), na aba Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (Moderniza-ES), Manifestação de Interesse de Consultor https://sejus.es.gov.br/manifestacao-de-interesse-para-consultor-individual-moderniza-es.