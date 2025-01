Rio Novo: vagas para transporte escolar intermunicipal gratuito

Estudantes de Rio Novo do Sul que desejam utilizar o transporte universitário intermunicipal gratuito devem se inscrever até o dia 19 de fevereiro de 2025, conforme determina a Lei Municipal nº 513/2013. Os alunos devem realizar as inscrições presencialmente na Secretaria de Educação, no horário das 8h às 16h.

Para obter o benefício, os interessados precisam apresentar uma foto 3×4, carteira de identidade, CPF e título de eleitor. Os estudantes também devem apresentar comprovante de residência atualizado dos últimos três meses, além de comprovante ou declaração de matrícula na instituição de ensino.

Além disso, é necessário entregar documentos que comprovem a renda familiar e, no caso de estudantes de pré-vestibular, uma declaração de conclusão do ensino médio.

O transporte escolar gratuito, regulamentado pela Portaria nº 002/2025, está disponível no site da Prefeitura e oferece suporte aos estudantes que precisam se deslocar entre municípios para estudar.