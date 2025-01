Pastor abusa de crianças durante banho de piscina no ES

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (27), um homem de 65 anos, pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido entre os anos de 2005 e 2012, no município da Serra. As vítimas tinham entre seis e doze anos.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma advogada buscou a DPCA de Vitória, representando quatro mulheres que afirmavam ter sido vítimas de abuso sexual pelo mesmo homem, que se autodenominava pastor e usava da confiança da comunidade para cometer o crime.

A polícia informou também que até hoje o homem continuava recebendo crianças desacompanhadas de seus pais em sua residência com a mesma desculpa, o que levanta suspeita de que possa haver mais vítimas.

Durante as investigações, outras duas vítimas apareceram, totalizando seis meninas que possuíam idades entre seis e doze anos na época dos fatos. Três delas eram sobrinhas dele e as outras vizinhas.

Segundo o depoimento das vítimas, o acusado possuía uma piscina em casa e convidava as meninas para ir brincar com suas filhas. O abuso ocorria durante supostas brincadeiras onde ele passava a mão nas regiões íntimas, além de obrigar que elas praticassem sexo oral nele.

A esposa do acusado, em depoimento, afirmou que sempre esteve em casa durante o crime, entretanto, nunca presenciou ou desconfiou do que acontecia.

O homem está em prisão preventiva no centro de triagem da Serra, no entanto, ele nega as acusações.