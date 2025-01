“Patriota Coin”: conheça a criptomoeda criada por bolsonaristas

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro lançaram, recentemente, a “Patriota Coin”, uma “memecoin” criada com o objetivo de replicar o sucesso de criptomoedas semelhantes nos Estados Unidos, como a de Donald Trump. Em menos de 24 horas, a moeda já contava com cerca de 1,2 mil investidores e acumulava US$ 390 mil, equivalente a R$ 2,3 milhões.

Os criadores da “Patriota Coin” fazem referência ao ex-presidente, afirmando que, além de ser “imorrível, imbrochável e incomível”, a moeda também é “intributável”.

Leia também: Mercado de criptomoedas recua após discurso inaugural de Trump

Eles destacam, ainda, que a cripto representa um símbolo de unidade e apoio a valores patrióticos, oferecendo aos investidores a oportunidade de se conectar a uma “comunidade com um propósito”.

Embora o projeto afirme ser independente e não ter vínculos diretos com Bolsonaro, a moeda utiliza sua imagem e a de seus apoiadores. A estratégia de marketing inclui imagens dos protestos bolsonaristas realizados no Dia da Independência de 2020. Esses eventos são vistos, pelos organizadores, como o marco de uma “onda de engajamento” com a identidade nacional. Dessa forma, reforçam a narrativa de pertencimento coletivo entre os bolsonaristas.

Com informações de InfoMoney