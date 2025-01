Pazolini começa a visitar cidades do ES visando as eleições de 2026

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), deu seus primeiros passos rumo às eleições de 2026, quando pode se viabilizar para disputar o cargo de governador do Espírito Santo. Neste sábado, Pazolini esteve em Venda Nova do Imigrante, onde marcou presença na tradicional Festa do Tomate.

Com foco em ampliar seu capital político e dialogar com diferentes setores da sociedade, o prefeito busca estreitar laços com lideranças locais, produtores rurais, empresários e moradores. Um dos objetivos é construir uma base sólida de apoio que fortaleça sua trajetória rumo ao governo do estado.

A escolha de Venda Nova do Imigrante para dar início a essa jornada não foi aleatória. A cidade é um dos principais polos do agronegócio capixaba e a Festa do Tomate reúne produtores, comerciantes e visitantes de todo o estado, sendo uma excelente oportunidade para Pazolini reforçar sua visão de desenvolvimento para o interior.

Venda Nova é também é a cidade do deputado federal Evair de Mello, um dos maiores líderes da direita do Estado e desde que o Ex-Presidente Jair Bolsonaro sinalizou poder ser Candidato a Senador em 2026

Com uma gestão voltada para eficiência e resultados, o prefeito tem como meta expandir sua atuação política para além da capital, destacando avanços obtidos durante seu mandato em Vitória como exemplos do que pode ser implementado em âmbito estadual.

A agenda no interior marca o início de uma caminhada estratégica para consolidar sua posição como um dos principais nomes na disputa ao governo em 2026.

_Aliado –_ O prefeito da capital não segue sozinho nessas andanças. Ao seu lado está Erick Musso, presidente do partido e influente articulador da política capixaba, com vasto capital político, tendo presidido a Assembleia Legislativa por três mandatos consecutivos e que atualmente ocupa o cargo de secretário de governo de Pazolini. As agendas pelo interior também favorecem Musso, que almeja de se sentar em uma cadeira na Câmara Federal.

Se as andanças pelos outros 77 municípios capixabas começaram neste final de semana, o trabalho realizado pelo prefeito Lorenzo Pazolini já rendem frutos até fora do estado. Nos últimos quatro anos, a gestão da Prefeitura de Vitória alcançou destaque nacional em diversos aspectos.

Recentemente, Vitória foi reconhecida como a capital brasileira com a melhor gestão pública, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Este ranking avalia indicadores como custos administrativos, qualidade da informação contábil e fiscal, tempo para abertura de empresas, qualificação dos servidores e transparência municipal. Além disso, a Prefeitura de Vitória implementou sistemas modernos de gestão pública, visando aprimorar processos de contabilidade e compras por licitação. Essas iniciativas buscam otimizar a eficiência administrativa e a transparência nas operações municipais.

Esses reconhecimentos e iniciativas refletem o compromisso da gestão em promover eficiência, transparência e inovação na administração pública, resultando em benefícios diretos para os cidadãos de Vitória. E esses benefícios podem se estender para todo o Espírito Santo com o projeto político do Republicanos para o governo do estado em 2026.