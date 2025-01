PC apreende quantidade surpreendente de drogas em cidade do ES

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (28) na cidade de Guaçuí após uma denúncia de tráfico de drogas. Na residência do suspeito, a Polícia Civil (PC) encontrou quase dois quilos de maconha.

De acordo com informações da PC, a equipe recebeu a denúncia de que um estabelecimento localizado no bairro São Miguel seria um ponto de tráfico de drogas.

Os policiais se dirigiram ao local indicado e, no segundo andar, encontraram material ilícito pronto para venda, além de uma balança de precisão e materiais para embalagem.

No local, estava um jovem de 20 anos, que assumiu ser o dono do material e indicou um compartimento na residência onde havia mais drogas prontas para consumo, além de tabletes de maconha.

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz já possuía passagens por tráfico de drogas e estava sendo monitorado pelos militares. Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional em Cachoeiro de Itapemirim.

