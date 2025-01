Guarda Municipal do Sul do ES poderá utilizar Taser; confira

A Guarda Municipal do Sul do Estado se reuniu nesta terça-feira (28) com o subsecretário de Trânsito de Cachoeiro para a apresentação do Dispositivo Taser 10. O equipamento de última geração auxiliará no atendimento de ocorrências que exigem o uso de dispositivos não letais. A intenção é minimizar os riscos aos agentes durante as ocorrências.

Conforme o subtenente Renato Dias, a aplicação desse tipo de equipamento é de grande importância para a guarda.

A apresentação foi realizada pelo representante da Axon, Sr. Nishi, que possui vasto conhecimento sobre o equipamento. “A ideia é que nossas GCMs trabalhem sempre compartilhando ideias e experiências para oferecer o melhor atendimento ao cidadão, além de promover a interação entre nossas guardas.”

Representando a Secretaria de Segurança, estiveram presentes o subsecretário de Segurança, Sr. Dias; o comandante da GCM, Sr. Fabiano; e os instrutores do Gabinete de Instruções, Srs. Menon e Borges.

