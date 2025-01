PC prende acusado de assassinar a companheira em Cachoeiro

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (23) o suspeito de ter assassinado Cristiane Candal Romualdo, em dezembro de 2024, no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim.

O delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, informou que a Cristiane morreu depois de ser atacada com golpes de faca no dia 14 de dezembro de 2024.

Após o crime, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros a Cristiane, entretanto ela não resistiu aos ferimentos.

Durante as investigações, a polícia identificou o suspeito e expediu sua prisão preventiva. “Após recebermos informações de que ele planejava fugir da cidade, realizamos diligências para localizá-lo. A equipe conseguiu efetuar a prisão no bairro Aquidaban, onde ele foi encontrado”, informou o delegado Rafael Amaral, coordenador da DEIC.

No momento da prisão, o suspeito confessou o crime e alegou que Cristiane teria furtado sua aposentadoria. “Ele relatou que se sentiu traído, pois mantinha um relacionamento com a vítima. Em sua residência, encontramos a faca utilizada no crime e as roupas que ele vestia no dia dos fatos”, acrescentou o delegado Felipe Vivas.

A polícia confirmou que o homem possui passagem pelo crime de tentativa de homicídio em 2022, em Itapemirim.

Os militares conduziram o suspeito até o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficará à disposição da Justiça.