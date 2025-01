“Perdi tudo”, diz idosa que teve a casa alagada em Marataízes

A forte chuva que atingiu o município de Marataízes na tarde desta terça-feira (7), causou diversos transtornos no município. Diversos pontos de alagamentos foram registrados na cidade. A água da chuva invadiu casas e comércios e levou pânico aos moradores.

A cuidadora de idosos, Maria Delsa de Paula Guimarães, de 66 anos, moradora da rua Wellington Hody, no centro da cidade, registrou os momentos de agonia que vivenciou na noite desta terça, quando teve sua casa alagada devido ao grande volume de água da chuva.

Leia Também: Rio Iconha chega a quase 3 metros e é monitorado em tempo real

“Minha casa ficou alagada devido à chuva de ontem. Tudo culpa da obra que fizeram aqui, e pelo monte de lixo que fica na rua, a Prefeitura não tira, aí veio a chuva e entupiu o bueiro. Foi a primeira vez que isso ocorreu, foi depois desta obra”, disse a idosa.

Maria Delsa ressalta que foi a primeira vez que vivenciou o drama de ter a casa alagada pela água da chuva. “Perdi cama, armário e a geladeira. Ficou tudo dentro da água. A água entrou com muita rapidez que não deu tempo de levantar nada. Moro sozinha e sou idosa. Isso tudo por causa dessa obra que demorou quase um ano pra ser concluída, foi a primeira vez que isso acontece. Perdi tudo porque a água de esgoto e o lixo consumiu tudo’, disse a cuidadora revoltada.

O que diz a Prefeitura?

Em nota, a Prefeitura de Marataízes informou que devido as fortes precipitações, oito localidades ficaram alagadas, prejudicando diversas famílias que tiveram suas casas invadidas pela água.

Mais de 10 famílias foram diretamente afetadas, com prejuízos que superam os R$ 5.000,00 em bens perdidos devido à inundação. A Prefeitura lamentou profundamente os danos causados e expressou sua solidariedade às vítimas dessa situação adversa.

A Defesa Civil, liderada pelo coordenador Jones Toledo, juntamente com o secretário de Serviços Urbanos, Thiago Foca, e o secretário de Obras, Rodrigo Lugão, se mobilizou imediatamente após a ocorrência das chuvas para prestar o devido apoio às famílias atingidas. Equipes de socorro e assistência foram enviadas para as áreas mais afetadas, com o objetivo de minimizar os danos e garantir a segurança e o bem-estar dos moradores.

Nova gestão comprometida

A prefeitura ainda destacou que continua monitorando a situação e segue com ações de limpeza, drenagem e apoio social para as famílias que sofreram com os alagamentos.

“A Prefeitura está empenhada em oferecer todo o suporte necessário para a recuperação das áreas afetadas e para que novas ocorrências desse tipo sejam minimizadas no futuro. Reforçamos que, em situações de emergência, a Defesa Civil está à disposição da população, e qualquer necessidade pode ser comunicada pelos canais oficiais da Prefeitura”, diz trecho da nota.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais