Rio Iconha chega a quase 3 metros e é monitorado em tempo real

O Rio Iconha chegou ao nível de 2,96 m na tarde desta quarta-feira (8), segundo a Defesa Civil municipal de Iconha, que faz o monitoramento em tempo real, com divulgação em seu Instagram oficial.

Apesar da cheia, o órgão ressalta que o nível do rio, que também recebe águas de Vargem Alta, segue dentro do padrão esperado em relação a quantidade de chuva prevista.

De acordo com o aviso emitido pela Defesa Civil do Estado, a previsão para os próximos dias é de chuvas intensas em todo o território capixaba, com acumulados de mais 70 mm em algumas regiões.

O alerta ainda aponta risco de chuvas ainda mais fortes na região Sul do Espírito Santo, nesta quarta (8) e quinta (9).