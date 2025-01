Pesquisa indica aumento no fluxo de bares e restaurantes no verão

Calor, férias e o verão chegando. Como de costume, as experiências gastronômicas estarão em alta na próxima estação. De acordo com o estudo realizado pela Booking.com, quatro em cada dez (39%) brasileiros afirmaram que gostam de atividades que envolvam comida nessa época do ano, como ir a restaurantes, padarias, cafés e bares.

É nesta realidade que empresários buscam soluções para contribuir para a experiência gastronômica dos turistas.

Segundo o presidente do Sindbares/Abrasel ES, Rodrigo Vervloet, com uma projeção de faturamento aumentando 30% durante esse período e uma expectativa da abertura de 5 mil novos postos de trabalho em estabelecimentos do setor por todo o Estado, essa é uma oportunidade para o setor inovar ainda mais nas suas ofertas. “Para além da qualidade de atendimento e do produto servido, essa movimentação no fim de ano possibilita aos empresários pensarem cada vez mais em novidades para seus estabelecimentos”.

Ainda, segundo o presidente, alguns exemplos seriam a criação de cardápios sazonais, com bebidas e comidas refrescantes; garantia de um ambiente confortável com ventilador ou ar condicionado; organização para proporcionar apresentações musicais; promoções e ofertas especiais; atividades interativas, como festas temáticas; e claro, garantir a qualidade do atendimento através da contração de mão de obra em um período de alta temporada.

“O verão se configura como uma excelente oportunidade para os empresários do setor gastronômico inovarem e se destacarem. A demanda crescente por experiências diferenciadas durante as férias e festas de fim de ano abre espaço para criações que atendam aos desejos dos turistas e clientes. Ao fazer um investimento neste período, os estabelecimentos podem não apenas atrair mais visitantes, mas também fidelizar aqueles que buscam vivenciar ótimas experiências durante o ano todo”, finaliza.