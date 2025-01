Pilotos capixabas disputam Campeonato Brasileiro de Enduro

Seis pilotos capixabas representam o Espírito Santo no 38º Rally Piocerá, uma das maiores e mais tradicionais competições off-road da América Latina, que tem início nesta segunda-feira (27), em Teresina, no Piauí. A competição, que segue até o Ceará, abre oficialmente o calendário dos campeonatos Brasileiros de Enduro e Rally de Regularidade.

Os atletas capixabas confirmados para a disputa são: Késsia Pires Tristão, Jomar Grecco, Erasmo Schwanz, Sandro Hoffmann, Tiago Wernersbach e Medslon Wendel, todos competindo na modalidade Motos. Késsia Tristão e Sandro Hoffman são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Leia Também: Genoa x Monza AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

O Rally Piocerá se estenderá por um percurso de 1.085 quilômetros para as modalidades motorizadas e 367 quilômetros para as bikes, com largada em Teresina e chegada em Beberibe, no Ceará. Os participantes também passarão por Pedro II (PI), Sobral (CE) e Quixeramobim (CE). Os ciclistas terão um roteiro exclusivo, com passagens por Campo Maior (PI), Piripiri (PI), Pedra Branca (CE) e Baturité (CE), envolvendo mais de 30 cidades ao longo do trajeto.

Além de ser uma vitrine para os melhores pilotos de cada região, o Rally Piocerá também integra importantes competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro de Enduro e Rally de Regularidade, promovido pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), o Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade 4×4, da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), e o Nacional XCM da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

O evento segue até a próxima sexta-feira (31) e conta com a participação de pilotos, navegadores e ciclistas de diferentes regiões do País, representando 22 estados e 93 municípios. As competições acontecem nas categorias de carros 4×4, UTV’s, quadriciclos, motos, motos big-trail e bikes.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. São pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).