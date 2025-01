Pinturas da Igreja Matriz de Castelo recebem restauração

A tradicional Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, situada no Centro de Castelo, que neste ano de 2025 completa 60 anos de existência, vai recuperar sua beleza, além das cores e tradições. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), assinou, nesta terça-feira (21), o Termo de Fomento que visa iniciar o processo de restauração das pinturas em tela e eucatex e das pinturas parietais, ou seja, produzidas diretamente nas paredes do imóvel.

Fruto da ação de preservação de locais de importância histórica, artística e simbólica no Espírito Santo. Com previsão de finalização no mês de outubro, o trabalho de restauração proveniente do Termo de Fomento nº 016/2024 celebrado entre o Governo do Estado, por intermédio da Secult, e a Cáritas Diocesana da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, conta com recursos estaduais no valor de R$ 1,8 milhão.

“A Igreja Matriz de Castelo, para nós que nascemos ou que moramos na cidade, é uma referência. Além de imponente, o local é uma referência de arquitetura. Lembro de quando morava na infância em Povoação. Na primeira vez que fui à igreja, estava com meu irmão João, e não conseguimos parar de olhar para as pinturas do teto. Fazer o repasse desse valor para esse trabalho artístico é uma alegria muito grande. Nosso Governo está totalmente à disposição do município para continuarmos fazendo investimentos em Castelo”, disse o governador Renato Casagrande.

Para o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, o restauro da tradicional igreja contribui simbolicamente para o fortalecimento e preservação de todo o Patrimônio Cultural do Espírito Santo. “A edificação completa 60 anos em 2025 e é um importante espaço para o Estado, reunindo milhares de fiéis todos os anos durante as celebrações de Corpus Christi”, lembrou.

Também estiveram presentes o prefeito de Castelo, João Paulo Nali e o deputado estadual Mazinho dos Anjos.

Sexagenária



A Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, situada no Centro de Castelo, foi inaugurada em 30 de maio de 1965. Encontra-se edificada no mesmo local da primeira Igreja Católica do município. Sua construção teve início na década de 1950 com a participação ativa da comunidade local, composta na maioria por descendentes de imigrantes italianos. É tombada pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC) pela Resolução 02/98 – CEC/SECES, publicada no Diário Oficial do Estado, no ano de 1998.

Fonte: Governo do Espírito Santo