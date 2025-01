Piúma: Paulo Cola e pastor Ezequias são empossados para novo mandato

Na manhã desta quarta-feira (1), o prefeito Paulo Cola (CIDADANIA) e o vice-prefeito pastor Ezequias foram oficialmente empossados para mais um mandato à frente da Prefeitura de Piúma. Reeleitos para o período de 2025 a 2028, ambos reafirmaram seu compromisso com o progresso do município e com uma gestão focada no desenvolvimento sustentável e na melhoria da qualidade de vida da população.

A cerimônia de posse, que contou com a presença de autoridades, lideranças comunitárias e moradores, foi marcada por discursos emocionantes e a atualização dos compromissos de continuidade e inovação nas políticas públicas da cidade.

“É com muita gratidão e responsabilidade que assumo, mais uma vez, o desafio de governar Piúma. Meu compromisso é com cada cidadão piumense, para que juntos possamos construir uma cidade ainda melhor”, declarou Paulo Cola.

A gestão reeleita garantiu que dará continuidade a iniciativas importantes nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e turismo, pilares que estão consolidados em Piúma como referência na região. Segundo Paulo Cola, o foco será em projetos estratégicos que promovam o crescimento sustentável e beneficiem toda a comunidade.

Com uma equipe comprometida e o apoio à população, a nova administração promete um mandato de trabalho intenso e resultados significativos para os próximos quatro anos.