Plantão de farmácias em Cachoeiro: veja quais estão abertas

Se você está à procura de farmácias de plantão em Cachoeiro de Itapemirim nesta quarta-feira (1), confira abaixo a lista completa com endereços, horários de funcionamento e telefones. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Sanitária.

1 – DROGARIA CACHOEIRO

Endereço: Praça Jerônimo Monteiro, 89 – Centro

ao lado do Renê Tel.: 3511-2478



2 – DROGARIA JÚLIA

End: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 01 Gilberto

Machado – em frente ao CRE Tel.: 3521-0251



3 – FARMÁCIA VIDA

End: Rua Mário Imperial, 47 – Ferroviários – Em

frente ao Hospital Evangélico Tel.: 3517-3441



4 – DROGARIA JÚLIA

End: Av. José Félix Cheim, S/Nº – Zumbi – Linha

Vermelha – próx. ao Sup. Baratão Tel.: 3517-1600



5 – DROGARIA JÚLIA

Endereço: Rodovia Ricardo Barbieri, 78 – Boa Vista

Em frente ao Supermercado Otavarp Tel.: 3025-2501

Drogarias do Centro e Guandu: 7:00H ÀS 22:00H (obrigatório)

Drogarias de outros bairros: 7:00H ÀS 19:00H (facultativo até às 22:00h)

